İBB ilk ve ortaokul öğrencilerine beslenme desteği veriyor: Beslenme desteği nedir, içinde neler var?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'Okul Beslenme Desteği Projesi' kapsamında öğrencilere beslenme dağıtıyor. 39 ilçede, 100'ün üzerinde okulda gerçekleşecek dağıtımlarda ilk ve ortaokul öğrencilerine sandviç, süt, meyve, kuruyemiş ve suyun bulunduğu bir beslenme paketi dağıtılıyor. İşte, İBB beslenme desteği detayları...
İBB, ilk ve ortaokul öğrencilerine beslenme desteği sunuyor. ‘Okul Beslenme Desteği Projesi’ kapsamında 2023 yılında 1.283.385 adet beslenme paketi ulaştırıldı ve yeni eğitim yılında projeden yararlanacak öğrenci sayısının 900 bine çıkartılması hedefleniyor. İşte, İBB beslenme desteği detayları...
İBB BESLENME DESTEĞİ NEDİR?
İBB, İlk ve ortaokul sınıf öğrencilerine dağıtım araçlarıyla beslenme dağıtıyor. 2024-2025 eğitim yılı içerisinde 180 okul günü boyunca dağıtılacak olan beslenme desteğinin yıl sonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.
İBB BESLENME DESTEĞİNDE NELER VAR?
Beslenme desteğinin içerisinde taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve, kuruyemiş ve su bulunuyor.