İBB burs başvuru ekranı 2024: İBB genç üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren İBB burs başvuruları devam ediyor. 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL İBB burs başvuruları ekim ayında sona eriyor. Peki İBB genç üniversiteli burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
İBB burs başvuru ekranı üzerinden öğrenciler burs başvurularını tamamlamaya çalışıyor. 'Genç Üniversiteli Eğitim Desteği' projesiyle, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 bin TL miktarındaki burs imkânından yararlanabilecek.
İBB BURS GENEL BAŞVURU KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Öğrencisi Olmak,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
İBB burs başvuruları ve evrak işlemleri, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' veya 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ
Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.