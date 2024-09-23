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        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs başvuru tarihi: İBB burs başvurusu başladı mı, burs ne kadar ve kimler alabilir?

        İBB burs başvuru tarihi: İBB burs başvurusu başladı mı, burs ne kadar ve kimler alabilir?

        İBB burs başvuru tarihleri araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 'Genç Üniversiteli Programı'nda ön lisans, lisans ve doktora öğrencilerine burs veriyor. Peki İBB burs başvurusu başladı mı, burs ne kadar ve kimler alabilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 14:47 Güncelleme: 23.09.2024 - 14:53
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler, İBB burs şartları ve başvuru ekranı için yapılacak açıklamayı bekliyor. BB burs ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak açıklanmıştı. Peki İBB burs başvurusu başladı mı, burs ne kadar?

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        İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

        İBB tarafından üniversite öğrencilerine, 'Genç Üniversiteli' kampanyası adıyla burs verilecek.

        "Genç Üniversiteli" Eğitim desteğinin başvuru tarihi henüz belli olmadı.

        İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı.

        2024-2025 yılı iBB burs başvurusunun da Eylül ayı son haftasında başlaması bekleniyor.

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        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

        Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

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