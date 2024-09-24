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        Haberler Bilgi Gündem İBB burs başvuru tarihleri: 2024-2025 İBB burs başvurusu başladı mı, burs ne kadar, kimler alabilir?

        İBB burs başvurusu başladı mı, ne zaman başlayacak?

        İBB burs başvuru takvimi için araştırmalar devam ediyor. Yeni eğitim yılında üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği İBB burs başvuruları hakkında detayları haberimizde paylaştık. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerine sağladığı İBB bursu ne kadar, başvuru koşulları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 22:29 Güncelleme: 24.09.2024 - 22:29
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi bursu olarak adlandırılan İBB bursundan faydalanmak isteyenler tarafından gözler İBB burs şartları ve başvuru ekranı için yapılacak açıklamaya çevrildi. İBB burs ücretleri Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak duyurulmuştu. Peki, İBB burs başvuruları başladı mı, yeni dönemde burs ücreti ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

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        İBB BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

        İBB burs başvuruları geçtiğimiz yıl 26 Eylül tarihinde başlamıştı. 2024-2025 yılı iBB burs başvurusunun da Eylül ayı son haftasında başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

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        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,

        Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,

        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,

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        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,

        Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,

        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.

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        İBB BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

        Açık öğretimde okuyan öğrenciler,

        Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler,

        Ücretli değişim programında bulunanlar,

        Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler,

        Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler,

        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,

        Sabıka kaydı olanlar.

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