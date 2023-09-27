Haberler Gündem İBB Burs Başvuruları başladı! 2023 - 2024 İBB Burs Başvuru ekranı

İBB Burs Başvuruları başladı! 2023 - 2024 İBB Burs Başvuru ekranı İBB Burs Başvuruları 2023-2024 Akademik Yılı arifesinde üniversite öğrencileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Başvuru süreci başladı. Peki, İBB Burs başvurusu nasıl yapılır? İBB burs başvuru şartları neler? İşte 2023 - 2024 İBB Burs Başvuru ekranı... Habertürk Giriş: 27.09.2023 - 08:59 Güncelleme: 27.09.2023 - 08:59 facebook

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İBB Burs Başvuru ekrnaı açıldı. Yeni akademik yıl içerisinde İBB'den burs almak isteyen öğrenciler merak içerisinde İBB Bursu başvuru şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak edip araştırıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derleidk. İşte İBB Başvuru Şartları ve İBB Burs Başvuru Ekranı...

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İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz. Bilgilerinizin doğruluğundan emin olun. Onaylamanız durumunda, başvuru sırasında beyan ettiğiniz evraklardaki bilgiler esas alınacaktır. Anne babanın vefat etmesi ya da boşanması (Sadece resmi olarak boşanmış aileler) durumunda öğrencinin ikamet ettiği aile bireyi esas alınır. Başvuru sahipleri gerekli görüldüğü hallerde sosyal incelemeye tabi tutulacaklardır. Gelir beyanına fazla mesai ve prim ücretleri dahil edilmez, bordro üstündeki net gelir baz alınır. 2022 İBB BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi Lisans veya ön lisans öğrencisi olmak Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede yüzde 100 burslu okuyor olmak Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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