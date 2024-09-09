İBB burs başvuru tarihleri 2024-2025: Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024-2025 İBB burs başvuru tarihleri Eylül ayına girilmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ''Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı'' ile ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs ödemesi yapıyor. Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı 2024-2025 eğitim öğretim yılı için araştırılıyor. Söz konusu yardım kapsamında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği veriliyor. 2024-2025 İBB burs başvuru tarihleri yanı sıra başvuru şartları ve burs miktarları da öğrenciler tarafından merak ediliyor. Peki Genç Üniversiteli İBB burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2024-2025 İBB BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024-2025 İBB burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB burs başvuruları, 26 Eylül'de başlamıştı.
Bu bilgi ışığında 2024-2025 İBB burs başvurularının da Eylül ayının son haftasında başlaması bekleniyor.
İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Eğitim yardımı başvuruları ve evrak işlemleri gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
Google Play ya da AppStore’dan İstanbul Senin uygulamasını indirip, Profil sekmesinden üyelik oluşturup, ana sayfada yer alan “Genç Üniversiteli” mini uygulamasını açarak başvuru yapabilirsiniz.
Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.
BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi,
Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak,
Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak,
Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak,
Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması,
Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak.
BAŞVURU YAPAMAYACAK ÖĞRENCİLER
Açık öğretimde okuyan öğrenciler
Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
Ücretli değişim programında bulunanlar
Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
Sabıka kaydı olanlar
İSTENİLECEK BELGELER
Adli sicil kaydı
Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
Bursluluk belgesi
Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
Değerlendirmede, "Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriterleri"ne göre yapılacak sıralama esas alınır.
Eğitim yardımı, Değerlendirme Komisyonuyla karara bağlanacaktır.
Eğitim yardımına başvuru esnasında istenen belgelerin eksiksiz olarak yüklenmesi gerekmektedir. Eksik evrak yüklenmesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.