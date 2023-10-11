İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuruları sürüyor. 26 Eylül tarihinde başlayan İBB burs başvuruları yaklaşık bir ay sürmektedir. Henüz başvuruda bulunamayan öğrenciler, İBB bursu şartları ve başvuru tarihlerini gündemine aldı. Peki, "İBB burs başvuruları bitti mi, burs başvurusu nasıl, nereden yapılır? İBB burs başvuru şartları nelerdir?" İşte İBB burs başvuru şartları...

İBB'nin 'Genç Üniversiteli Desteği' projesinde öğrencilere geri ödemesiz olarak verilecek 6000 TL'lik eğitim desteği için başvurular başladı. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler, 20 Ekim tarihine kadar İBB'nin "İstanbul Senin" mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilir.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Genç Üniversiteli Desteği"

projesi kapsamında üniversite öğrencilerini ekonomik anlamda desteklemek için 75 bin öğrenciye 6000 TL'lik eğitim yardımında bulunuyor.

Başvurmak isteyen öğrencilerin kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet ya da vakıf/özel üniversitelerinde yüzde 100 burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin de yılsonu başarı notunun 100 üzerinden en az 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor.