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        Haberler Bilgi Yaşam İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? İBB burs başvuru ödemesi ne kadar, kaç TL? İBB burs başvuru ekranı

        İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? İBB burs başvuru ödemesi ne kadar, kaç TL?

        İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları başladı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da okuyan öğrencilere "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" kapsamında öğrenim bursu sağlıyoruz açıklamasında bulunmuştu. İstanbul'daki üniversitelerde okuyan 100 bin öğrenciye sağlanan eğitim bursu "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs başvurusunun sona ereceği tarih ve burs ödeme ücreti merak ediliyor. Peki İBB burs başvurusu ne zaman bitecek? İBB burs başvuru ödemesi ne kadar, kaç TL?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2024 - 08:56 Güncelleme: 27.09.2024 - 08:58
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        BB burs başvurusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber burs başvuru tarihleri merak ediliyor. Yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denildi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. İşte detaylar

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        İBB BURS ÜCRETİ NE KADAR?

        Burs hakkı kazanan öğrencilere 5.000 TL + 5.000 TL + 5.000 TL olmak üzere 3 taksit halinde ödeme yapılacak.

        İBB BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        İBB burs başvuruları İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.

        Eğitim yardımı başvurularınızı ve evrak işlemlerinizi web sayfamız gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

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        İBB BURS BAŞVURU TARİHLERİ

        İBB burs başvuruları başladı. Yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denildi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

        Genç Üniversiteli Eğitim Bursu başvuru tarihleri 25 Eylül 2024 – 18 Ekim 2024 olarak belirlendi.

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