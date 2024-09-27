BB burs başvurusu binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla beraber burs başvuru tarihleri merak ediliyor. Yapılan duyuruda "100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL eğitim desteği veriyoruz. İstanbul Senin uygulamamız üzerinden başvurular başladı." denildi. Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek. İşte detaylar