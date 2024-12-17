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        Haberler Bilgi Gündem İBB burs sonuçları açıklandı mı? Genç Üniversiteli 15 bin TL İBB burs sonuçları açıklandı ne zaman açıklanacak?

        İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) üniversite öğrencilerine yönelik "Genç Üniversiteli" burs programında sonuç heyecanı yaşanıyor. Kasım ayında başvuruların sona ermesiyle birlikte değerlendirme süreci hız kazandı. Eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla bu yıl 100 bin öğrenciye toplamda 15 bin TL burs verilmesi planlanıyor. Sonuçlar, gencuniversiteli.ibb.istanbul platformu üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, İBB'den gelecek açıklamayı heyecanla beklerken, gözler burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 20:48 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:48
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim hayatını desteklemek amacıyla yürüttüğü “Genç Üniversiteli” burs programında sona yaklaşıldı. 100 bin üniversite öğrencisine 15 bin TL’lik destek sunmayı hedefleyen programda başvurular Kasım ayında tamamlanmıştı. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçların yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, burs sonuçlarını gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden öğrenebilecek. İşte güncel bilgiler...

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        İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İBB burs başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta duyurulmuştu. Bu bilgiler ışığında Genç Üniversiteli Eğitim Desteği İBB burs sonuçlarının aralık ayının 3. haftasında belli olması bekleniyor.

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        İBB BURS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sonuçlar açıklandıktan sonra adaylar T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sonuç ekranına giriş yapacak. Ekranda adayların burs hakkı elde edip etmediğine ilişkin bilgilendirme yer alacak. Başvuru yapan öğrenciler, İBB üniversite burs sonuçlarını, İstanbul Senin Uygulaması veya Genç Üniversiteli resmi internet sayfası üzerinden sonuç ekranını görüntüleyebilecek.

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        İBB YÜKSEKÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

        2024-2025 İBB burs ücretleri 15 bin TL olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için verdiği İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, 2023 -2024 yılı için 75 bin öğrenciye geri ödemesiz olarak 7500 TL olarak belirlenmişti.

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