İstanbul Büyükşehir Belediyesi (IBB) tarafından üniversiteli öğrencilere verilen ve bu yıl 4.5000 lira olduğu açıklanan bursların sonucu ile ilgili son durumu bir araya getirdik. İşte, 26 Eylül-16 Ekim 2022 tarihlerinde başvuruları alınan IBB bursu ile ilgili tüm ayrıntılar...