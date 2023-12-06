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        Haberler Gündem İBB burs sonuçları öğrenme ekranı: 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İBB burs sonuçları açıklandı mı? İBB burs sonuçları ne zaman belli olacak?

        İBB burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine destek amacıyla verilen bursun başvuruları 20 Ekim'e kadar alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle gözler "İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ve sonuç tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 14:05 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:05
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi son yıllarda 'Genç Üniversiteli Desteği' projesi kapsamında öğrencilere imkanı burs sağlıyor. 75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? İşte, 2023-2024 İBB burs sonuçları tarihi ve sonuç sorgulama ile ilgili bilgiler haberimizde...

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        İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

        İBB burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene de İBB burs sonuçlarının Aralık ayı içerisinde duyurulması bekleniyor.

        İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.

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        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *

        Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

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        BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

        Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

        Ücretli değişim programında bulunanlar

        Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

        Sabıka kaydı olanlar

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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