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        Haberler Gündem İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI | 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve burs kaç TL?

        Burs sonuçları için gözler İBB'de! 2023-2024 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı?

        İBB burs sonuçları sorgulama ekranı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 7 bin 500 TL'lik burs ödemesinden yararlanmak isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 26 Eylül'de başlayan ve 20 Ekim'de sona eren burs başvuru işleminin ardından gözler İBB burs başvuru sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 7.500 TL İBB burs sonuçlarına ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 07:35 Güncelleme: 15.11.2023 - 07:35
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        İBB burs sonuçları için gözler gencuniversiteli.ibb.istanbul adresine çevrildi. 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında İBB burs başvuru işlemlerini tamamlayan 75 bin öğrenciye burs desteği sağlanacak. Burs ödemeleri 2.500 TL ve 3 taksit olarak yapılacak. Açık öğretim öğrencileri, ön lisans ve lisans eğitimi alan 30 yaşından büyükler, özel üniversitelerde tam burs dışında okuyanlar ve sabıka kaydı olanlar 7.500 TL İBB bursundan yararlanamayacak. İşte 2023-2024 İBB burs sonuçları sorgulama ekranı...

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        2023-2024 İBB BURS BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI!

        75 bin öğrenciye burs desteği sağlayacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplamda 7 bin 500 TL burs ödemesi yapacak. 2023-2024 İBB burs başvuruları 26 Eylül ile 20 Ekim günleri arasında tamamlandı.

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        BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

        Öğrenciler, İBB burs sonuçlarını https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

        Geçtiğimiz yıl İBB başvurular 16 Ekim’de sona ermiş ve burs sonuçlar Aralık ayında açıklanmıştı. Bu sene ise İBB burs başvuru sonuçlarının Aralık ayında duyurulması bekleniyor.

        İBB BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        İBB BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023-2024 İBB burs ücretleri 2.500 TL olarak 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacak. Toplam İBB burs miktarı 7.500 TL olarak belirlendi.

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        İBB BURS BAŞVURU ŞARTLARI

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

        Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının

        İstanbul’da ikamet etmesi *

        Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

        Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

        Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

        Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

        Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak **

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        BAŞVURU YAPAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER

        Açık öğretimde okuyan öğrenciler

        Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

        Ücretli değişim programında bulunanlar

        Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

        Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

        Sabıka kaydı olanlar

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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