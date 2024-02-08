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        Haberler Gündem İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit ayın kaçında ödenecek?

        İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak? 2024 İBB burs 2. taksit ayın kaçında ödenecek?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu 2. taksit ödeme tarihleri araştırılıyor. "Genç Üniversiteli Desteği" kapsamında 100 bin öğrenciye verilen İBB bursu 2. taksit ödemeleri bekleniyor. Yardımdan faydalanan Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri "2024 İBB bursu 2. taksit 2500 TL ödemesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 17:01 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:01
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bursu; 2 bin 500 TL olarak 3 taksit şeklinde ödeniyor. İlk ödemelerin aralık ayında tamamlanmasının ardından sıra 2. taksit ödemelerine geldi. Binlerce yüksek öğrenim öğrencisi "İBB bursu 2. taksit ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, İBB bursu 2. taksit ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin güncel bilgiler...

        2

        İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

        İBB 2. taksit ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından öğrencilerin cep telefonlarına SMS gönderilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimiz güncellenecek.

        3

        İBB BURS TAKSİTLERİ HANGİ AYDA ÖDENİYOR?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan burs; 2.500 TL + 2.500 TL + 2.500 TL olmak üzere 3 taksit halinde yatırılacak. Bursların aralık, şubat ve mart aylarında ödenmesi bekleniyor.

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        2023-2024 İBB BURSU NE KADAR?

        İBB burs ücretleri 2023-2024 eğitim öğretim yılında toplam 7.500 TL olarak ödenecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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