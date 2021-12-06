İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere 3.200 TL burs yardımı yapılacak. 51 bin 890 üniversitel öğrenci seçimi yapıldı. Şu an evrak teslim işlemleri sürüyor. İBB bursa almaya hak kazanan adaylar bursların ne zaman yatacağını merak ediyorlar. İşte ayrıntılar...

İBB BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?

3 bin 200 TL olan eğitim desteğinin birinci taksidi, Aralık ayının ilk haftasında 1200 TL olarak hesaplara yatırılacak.

Diğer taksitler ise 2022 yılında 1.000'er TL olarak iki parça halinde ödenecek. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.