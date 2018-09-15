İBB halk otobüslerini sübvanse edecek

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu ulaşımdaki maliyet artışını, vatandaşlara yansıtmadan, İBB bütçesinden sübvanse edilerek karşılanması için İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatı üzerine hazırlanan teklifi oy birliğiyle kabul etti.

Meclis'in kabul ettiği teklif üzerine İBB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Ücret entegrasyonuna dahil olan deniz toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş desteklenmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı. İETT ile İBB İştiraki Metro İstanbul ve Şehir Hatları da maliyet artışlarını kendi içinde sübvanse ederek, İstanbullulara yansıtmayacak. İBB'ye 470 milyon TL'ye mal olacak sübvansiyon, 1 Ekim 2018 – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacak."

SÜBVANSİYON YAYGINLAŞTIRILDI



İBB Meclisi'ni izleyen özel halk otobüsü işletmecileri, alınan karardan memnun olduklarını belirti. İBB, geçtiğimiz mart ayında da benzer bir karar almış, ücretsiz ve indirimli kart kullanan her öğrenci için, her bir kullanım karşılığında özel halk otobüslerine 70 kuruş sübvansiyon ödemesi yapmaya başlamıştı. Söz konusu uygulamanın süresi 30 Eylül'de dolacaktı.

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