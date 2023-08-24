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        Haberler Gündem Güncel İBB'den 65 yaş üstü ulaşım açıklaması

        İstanbul'da 65 yaş üstündekiler, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edecek

        65 yaş üstü ulaşımla ilgili İBB'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin değerlendirmesinin İstanbul'u etkilemediği kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:20 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:20
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        İBB'den 65 yaş üstü ulaşım açıklaması
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının İstanbul'u etkilemediğini, 65 yaş üstündekilerin kentte özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.

        İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.

        Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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        #istanbulda 65 yaş üstü ulaşım ücretli mi
        #65 yaş üstü ücretsiz ulaşım
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