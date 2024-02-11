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        Haberler Ekonomi Otomobil İBB'den “Moturcu Dostu Bariyer” uygulaması - Otomobil Haberleri

        İBB'den “Moturcu Dostu Bariyer” uygulaması

        "Moturcu Dostu Bariyer" uygulaması ile motosiklet kullanıcıları için kaza anında ciddi risk oluşturan bariyerlere koruyucu eklentiler yapılıyor. Böylece motorcuların güvenliğinin artırılması hedefleniyor. İBB Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İstanbul genelinde toplam 30 kavşakta yaklaşık 28 km 'Motorcu Dostu Bariyer uygulaması' gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:15
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        "Moturcu Dostu Bariyer" uygulaması
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        İBB, İstanbul genelinde “Motorcu Dostu Bariyer Uygulama” çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Motosiklet kullanıcıları için kaza anında ciddi risk oluşturan bariyerlere koruyucu eklentiler yapılarak, motorcuların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

        MOTORCULARDAN DESTEK

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yol Bakım ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, motosiklet sürücüleri için yüksek risk oluşturan bariyerlerle ilgili ilk olarak 2022 yılında Anadolu Yakasında çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin güvenli bariyer kurulumu çalışmalarına, motosiklet sürücüleri de katılarak destek verdi.

        OTOBARİYER NEDİR

        Otobariyerler, kazaları önleyici sistemler olarak değil, kazaların olası kötü sonuçlarını azaltmayı amaçlayan uygulamalar olarak kullanılıyor. Mevcut standartlar gereği, otobariyer sistemleri, çarpışma testine tabi, CE belgeli, patentli, tasarım sistemleri olarak dikkat çekiyor. Çarpışma testleri yurt dışında yapılırken, test masrafları sistem tasarımını yapan firmalar tarafından karşılanıyor

        İBB uygulamalara başlamadan önce, Türkiye Motosiklet Platformunun bildirimleri ve sahadaki incelemeler üzerine, öncelikle kavşak virajlarındaki (kurblar) olası risklerin azaltılmasına çalışıyor.

        28 KM MOTORCU DOSTU BARİYER İMALATI YAPILDI

        İBB, İstanbul genelinde 2022 yılında 25692 metre, 2023 yılında 2312 metre, toplamda 30 kavşakta yaklaşık 28.000 metre (28km) Motorcu Dostu Bariyer uygulaması gerçekleştirdi.

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