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İBB'den olimpiyatlar için 2036 startı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2036 Olimpiyat Oyunları için "İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu" basın toplantısında konuştu. İmamoğlu, "Bugün yaptığınız her çalışma, her girişim, her yatırım, gelecekte birçok konuya olumlu etki edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettik ve bu bağlamda stratejiler oluşturduk" dedi

İBB'den olimpiyatlar için 2036 startı
İBB'den olimpiyatlar için 2036 startı
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DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu Basın toplantısında konuştu. İmamoğlu önceki Olimpiyat başvurularına dikkat çekerek, "İstanbul gibi dev bir dünya kenti, tam da bu yüzden en son 2020 adaylığı için başvurdu ve bu rekabetin içinde yer aldı. Uğradığımız haksızlıklar üst üste 3 olimpiyatı es geçmemize neden oldu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Florya Yerleşkesi'ndeki Kampüs Havuz'da düzenlediği basın toplantısında İstanbul 2036 Olimpiyat Çalışma Grubu çatısı altında bir araya geldi. Tanıtım toplantısına, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, CHP İstanbul milletvekilleri Gökhan Zeybek, Turan Aydoğan ile spor dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. İmamoğlu´nun çalışma grubunda ise Oya Ünlü Kızıl, Seda Domaniç Sökmen, Prof. Dr. Itır Erhart, Naz Aydemir Akyol, Oğuz Uçanlar, Sinan Güler, Alican Kaynar ve Alper Kasapoğlu yer aldı. Toplantıda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Olimpiyat Çalışma Grubu´nu kamuoyuna tanıttı.

Sporun tüm dünyada yaşayan insanlar için ortak bir lisan olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Tüm dünyanın pandeminin etkilerini yaşadığı bir dönemde 200'ün üstünde ülkenin bir araya geldiği Tokyo 2020, hepimiz için bir umut ışığı oldu. Covid-19'un etkilerini atlattıktan sonra stadyumlarda, salonlarda bir araya geldik. Yeniden birlikte olmanın, beraber nefes almanın mutluluğunu sporla yaşadık. Spor, gıdadan teknolojiye, modadan finansa birçok endüstri ile birlikte ilerleyen, büyüyen, her alanda gelişmek için, dönüşmek için motivasyon sağlayan bir olgu. İnsan yaşamının, toplum bilincinin, birlikte hareket etmenin ve başarmanın en büyük simgesi. Spor aynı zamanda teknolojik bir olgu. Milyonlar spor sayesinde yeni ve akıllı teknolojilere daha kolay ulaşıyor ve deneyimliyor. Medyanın en büyük itici güçlerinden biri ve yeni teknolojileri denediği ilk olgu da spor. Sporun en büyük yönetim kurumu Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyatları düzenlemenin yanı sıra bu büyük gücün sözcüsü ve global ölçekte yayılmasını sağlamaya liderlik yapan bir kurum. Her yeni organizasyonda insanlığın gelişimine katkı için önemli adımlar atıldığını hissedebiliyorsunuz. Dediğim gibi, spor geleceğe açılan bir zaman tüneli gibi. Bugün yaptığınız her çalışma, her girişim, her yatırım, gelecekte birçok konuya olumlu etki edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bu bilinçle hareket ettik ve bu bağlamda stratejiler oluşturduk" diye konuştu.

İmamoğlu, "Kazanan bir kent mutlu olurken ilk aşamalarda elenen ve sonunda seçimi kaybeden en az 6-7 önemli dünya kenti hayal kırıklığı yaşıyordu. Lobi faaliyetleri devam ederken bazı kentler agresif bir şekilde rakipleri aleyhinde çalışmalar yapıyordu. İstanbul gibi dev bir dünya kenti, tam da bu yüzden en son 2020 adaylığı için başvurdu ve bu rekabetin içinde yer aldı. Uğradığımız haksızlıklar üst üste 3 olimpiyatı es geçmemize neden oldu" dedi.

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