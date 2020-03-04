AA

İBB'den otogarda bekleyen sığınmacılara ikram



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Edirne'ye gitmek üzere İstanbul Otogarı'nda bekleyen sığınmacılara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamada , Edirne'ye gitmek üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın eden sığınmacılara yiyecek ve içecek ikramı yapıyor.

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca otogarda konuşlandırılan Mobil Büfeler'de mülteciler için çorba, kumanya, çay, su veriliyor. Özellikle çocuklar için meyve sularının da yer aldığı Mobil Büfeler, günde 2 bin kişiye hizmet verebilecek.

İBB yetkilileri, bu sabah saatlerinde başlayan ikramların, yoğunluk azalıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

- Sığınma hakkı

Uluslararası hukuk ile mültecilere dair uluslararası sözleşme ve mutabakatlara göre, kendilerini güvende hissetmeyen, savaş ve benzeri korkular nedeniyle ülkelerini terk eden her insan başka bir ülkeye sığınma hakkına sahip bulunuyor.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 14. maddesinde de "Herkes zulüm karşısında başka ülkelerde sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkından yararlanma hakkına sahiptir." ibaresi yer alıyor.

AB'nin göç politikasını şekillendiren ve hala üzerinde çalıştığı "Ortak Avrupa İltica Sistemi"ne göre ise "kendi vatanında ciddi zulüm ve zarar tehdidiyle karşı karşıya kaldığı için kaçan ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyan kişilere" iltica verilmesi gerekiyor.