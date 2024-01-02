İBB'den telefonlara gelen mesajlarla ilgili önemli uyarı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bazı telefonlara gelen mesajlarla ilgili açıklama yaptı ve bu mesajlarla ilgili hiçbir işlem yapılmaması konusunda uyardı.

Habertürk Giriş: 02.01.2024 - 20:50 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:50 facebook

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