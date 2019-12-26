HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),yılbaşı kutlamaları kapsamında bazı etkinlikler ile bir dizi önlem aldı. İBB, yeni yıl kapsamında Taksim Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Caddesi ve Dolmabahçe'yi rengarenk ışıklarla donatıldı.

KUTLAMALARIN MERKEZİ ORTAKÖY

Yeni yıl gecesinde, kutlamaların merkezi Ortaköy sahili olacak. Deniz yüzeyine kurulacak platformda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi, saat gece 24.00'ü gösterdiğinde başlayacak. İBB tüm birimleri de teyakkuzda olacak. İtfaiye, zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, Metro İstanbul, atık yönetimi müdürlüğü, yol bakım ve altyapı, işletmeler müdürlüğü, trafik müdürlüğü ve halkla İlişkiler müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.

İETT 672 EK SEFER DÜZENLEYECEK

İETT de yılbaşı gecesi 22.00-06.00 saatleri arasında 17 hatta, 125 araç ile 672 ek sefer düzenleyecek. 7 gün 24 saat hizmet veren metrobüs hattında da yılbaşı gecesi için ek seferler olacak. 1 Ocak günü ise seferler pazar günü uygulanan sefer planına göre yapılacak. İstanbul'un merkezi noktalarına yine metrobüs dâhil ek seferler olacak. Vatandaşlar, ek sefer yapacak otobüs hatları ve hatların sefer saatlerine ilişkin detaylı bilgileri "www.iett.istanbul" internet adresinden veya "MOBİETT" uygulamasından da ulaşabilecek.

31 Aralık 2019'u, 1 Ocak 2020'ye bağlayan gece hizmet verecek otobüs hatları;

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme (Metrobüs)

15F Beykoz-Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar

130A Tuzla-Kadıkay

40 Rumelifeneri-Taksim

25G Sarıyer-Taksim

17 Pendik-Kadıköy

19S Yenidoğan/Sarıgazi-Kadıköy

E-10 S.Gökçen Havaalanı-Kadıköy

222 Penik-Kadıköy

12A Kadıköy-Üsküdar

122C Tepeüstü-Mecidiyeköy

129T Bostancı-Taksim

76D Bahçeşehir-Taksim

89C Başakşehir-Taksim

55T Gaziosmanpaşa-Taksim

121A Beykoz-Mecidiyeköy

METRO'NUN SEFERLERİ UZATILDI

Yılbaşı gecesi Metro İstanbul bünyesinde yer alan 6 metro hattında 31 Aralık 2019’u, 1 Ocak 2020’ye bağlayan gece "Gece Metrosu" seferleri yapılacak. Gece seferleri yapılan hatların anı sıra diğer tüm metro hatlarında sefer süresi gece02.00'ye kadar uzatıldı. (Normalde 00.00'da hizmet sona eriyor)

Gece işletmesi yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman (Sanayi Mahallesi-Seyrantepe arası çalışmayacaktır)

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

GÜVENLİK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Yılbaşı gecesinden 1 gün önce başlayarak takviye personel dahil toplam 3 bin 500 kişilik ekip görev alacak. Ekipler, tüm ulaşım aksları ile ve ilçe meydanlarına yakın alanlarda güvenlik hizmeti sunacak. İstanbul'un 39 ilçesindeki meydanlarda Yerinde Çözüm ekipleri de saat 01.00'e kadar devriyede olacak.