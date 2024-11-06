İBB PAZAR DESTEĞİ BAŞVURULARI BİTMEK ÜZERE!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da emeklilerin pazar harcamalarına destek olmak için 'İBB Emeklilere Pazar Desteği'ni hayata geçirildi. Buna göre, dar gelirli emeklilere yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

5'er bin TL olarak iki taksit halinde ödenecek destek için başvurular 8 Kasım 2024 tarihinde bitiyor.