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İBB koronavirüse karşı dezenfekte önlemlerine devam ediyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve özellikle yeni tip koronavirüsten kaynaklanan tedirginlikleri en aza indirmek için dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

İBB'den yapılan açıklamada, Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından toplu ulaşım araçlarının yanı sıra görevli personellere taşıma hizmeti sağlayan servis araçlarının da belli periyotlarla dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu belirtildi.

Profesyonel ekiplerce gerçekleştirilen çalışmalarda, gümüş iyon teknolojisi ile insan sağlığına zarar vermeyen ürünler kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İBB'ye ait ibadethaneler, kültür merkezleri ve diğer bütün faaliyet alanlarının, olası salgın riskine karşı dezenfekte edildiği aktarıldı.

- Metrobüs istasyonlarına el dezenfektanı

Açıklamaya göre tüm otobüsleri düzenli olarak dezenfekte eden İETT, metrobüs istasyonlarının girişlerine de vatandaşların el hijyeni için dezenfektan cihazları yerleştiriyor.

Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastanesi, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak. Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak.