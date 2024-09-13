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        Haberler Gündem İstanbul İBB Meclisi'nde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na verilen binanın tahsisi iptal edildi | Son dakika haberleri

        İBB Meclisi'nde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na verilen binanın tahsisi iptal edildi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına verilen binanın tahsisi, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşı oy çokluğuyla iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 01:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 01:12
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        Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na verilen binanın tahsisi iptal edildi
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        İBB Meclisi eylül ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

        Meclis'te, İBB tarafından 2017'de Beyoğlu Tomtom Mahallesi'ndeki ahşap binanın, sosyal-kültürel ve eğitim sosyal hizmetlerinde kullanılmak üzere Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz tahsisinin iptal edilmesi görüşüldü.

        AA'nın haberine göre; kararda, taşınmazı Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na ya da farklı bir kamu idaresine tahsisine dair alınmış herhangi bir encümen kararı bulunmadığı, 26 Mart'ta yerinde yapılan incelemede, ahşap binanın kullanılmayan, boş, bakımsız ve pencerelerinin açık olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

        Meclis'te oylanan gündem maddesi, AK Parti grubunun muhalefet şerhine rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul büyükşehir belediyesi
        #Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı
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