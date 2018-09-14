İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayının son toplantısında Mart 2017´de 1/5000 ölçekli planları kabul edilen Maltepe Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu´nun 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını görüştü.

Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen raporla, 40 yıldır Maltepe ilçesinin kanayan yarası olan ve vatandaşların deprem riski taşıyan sağlıksız binalarda oturmasına sebep olan 3 mahallenin imar sorunu çözüldü ve bölgede kentsel dönüşümün önü açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Meclisi´ni bu önemli kararı dolayısıyla tebrik ederek, "İBB Meclisi´mizde bugün Başıbüyük - Gülensu ve Gülsuyu 1/1000´lik İmar Planları onaylandı. Böylece, Maltepe ilçemizdeki 40 yıllık bir problemi çözmüş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Maltepe ilçemiz ve İstanbul´umuz için hayırlı olsun" dedi.

YERİNDE DÖNÜŞÜM SAĞLANACAK

Plan ve onay süreçleri tamamlandığında, Maltepe´nin 40 yıldır kanayan yarası olan ve E-5´ten yukarı doğru çok kötü bir görünüm arz eden gecekondulaşma ve deprem riski taşıyan binalar, kentsel dönüşüme tabi tutulacak.

Maltepe Başıbüyük´te bir kısmı tapu tahsis belgeli çoğunluğu işgalli olan plansız, ruhsatsız binaların bulunduğu Başıbüyük mahallesinin 1/5000 ölçekli imar planları Mart 2017´de onaylanmıştı. Yine ruhsatsız binaların bulunduğu Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planları da İBB Meclisi´nde Aralık 2016´da görüşülerek kabul edilmişti.

Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu mahallelerinde yerinde dönüşümle vatandaşlar 40 yıllık sağlıksız yaşamdan kurtulacak ve bölge planlı hale gelecek. Her 3 mahallede de modern binaların yanı sıra okullar, parklar, sosyal donatı ve dini tesis alanları bulunacak.

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