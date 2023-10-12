İBB Meclisinden Gazze'ye ambulans yardımı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ekim ayı dördüncü oturumunda AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyeleri kendi aralarında toplayacakları bağışla Gazze'ye bir ambulans gönderme kararı aldı. Konuyla ilgili konuşan Ak Parti Grup Başkanı Tevfik Göksu, "AK Parti meclis üyeleri, MHP meclis üyeleri ve İYİ parti meclis üyeleri olarak bu insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için, kendi aramızda topladığımız yardımlarla bir ambulans alıp hediye etmeyi, bir ambulans alıp da kardeşlerimizin yaralarını sarmayı ortak karar olarak aldık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı olağan toplantısı dördüncü oturumu, Meclis 2'inci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığı'nda İBB Saraçhane binasında gerçekleştirildi. Gündem dışı konuşma gerçekleştiren Ak Parti Grup Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB AK Parti, MHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri olarak, aramızda toplayacağımız bağışlarımızla Gazze'ye bir ambulans yardımı yapacağız" açıklamasında bulundu.

Göksu yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizi tebrik ediyorum. Bu ülke Cumhuriyeti sıradan günlerden geçerek kurmadı. Büyük bedeller ödeyerek kurdu. Cumhuriyet bu toplumun hür iradesini ve inancı ile azminin sonucudur. Cumhuriyetimiz hayırlı olsun, bereketli olsun nice yüzyıllar yaşasın inşallah. Diğer bir konu ise şu anda dünya, Filistin ve Gazze ile İsrail'de yaşananlara kitlenmiş durumdadır. Burası İstanbul, geriye dönüp baktığımızda insanlık tarihinin vicdanıdır. İstanbul, insanlık tarihinin adalet merkezidir. İstanbul, yeryüzündeki insanlığın adalet rehberinde en önemli istikamet tayin eden merkezlerinden biridir. İstanbul, dünyanın herhangi bir yerinde mazlum varsa onun yarasını sarmak için bütün gücünü ortaya koyan nadide bir kenttir. Bu şehrin meclis üyeleri olarak, bu şehrin vatandaşlardan emanetini almış üyeleri olarak, biz AK Parti meclis üyeleri, MHP meclis üyeleri ve İYİ parti meclis üyeleri olarak bu insanlık dramının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize katkı olması için kendi aramızda topladığımız yardımlarla bir ambulans alıp hediye etmeyi, bir ambulans alıp da kardeşlerimizin yaralarını sarmayı ortak karar olarak aldık. Aziz milletimize duyuruyoruz, ambulansımızın oradaki kardeşlerimizin yarasını saracak. Devletimizin gerekli birimleri ile gerekli istişare yaparak kendi aramızda topladığımız bu yardımı bir ambulansı alınması için ilgili yerlere ulaştıracağız" diye konuştu.