İBB 925 milyon dolar dış borç alacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İBB metro hattı için 925 milyon dolar borç alacak

İstanbul Büyükşehir İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar, artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebine onay verildi

İBB metro hattı için 925 milyon dolar borç alacak
İBB 925 milyon dolar dış borç alacak
0:00 / 0:00
DHA

İBB Meclisi Kasım ayı 3'üncü toplantısı Sarçahane'de gerçekleşti. Meclis 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı Başkanlığında yapılan toplantıda İBB yönetiminin dış borçlanma talebi karara bağlandı.

Yönetim tarafından Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Raylı sistem hattı projesinde kullanmak üzere 925 milyon 396 bin 200 Dolar artı KDV ve sigorta prim tutarında dış borçlanma talebinde bulundu. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonuna gönderdiği yazıda, projenin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Yeşil Şehir aksiyon Planına dahil edildiği aktarıldı.

Proje finansmanı için bu plan kapsamında, 3 Mayıs 2021 tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı imzalanmış olup, ön protokol ile kredi temin sürecine başlandığı ifade edildi. Komisyon görüşünde ise İBB yönetiminin cari borç tutarı haddini aşması nedeniyle borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla borçlanmasını uygun gördü. Borçlanma talebi oybirliği ile meclisten geçti.

Dış borçlanma konusunda açıklamada bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Selim Bilmen "Borçlanma ile ilgili bizim komisyon görüşümüz, her yıl olduğu gibi tüm kamu kurumlarının tabi olacağı bir bütçe kararnamesi çıkarır. Dolayısıyla 17.12.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2022 yılı bütçe kararnamesine göre biz bunu yazmak zorundayız. Her kamu kurumu yapacağı borçlanmada bu kanuna tabi. Bunun ötesinde genel bizim tabi olduğumuz kanun var. 2016'da, 2017'de, 2018 yılı içerisinde borçlanma haddi aşılmış değildir. Önceki dönemlerde borçlanma haddi aşılmış değildir, ben hesapladım. Şu an borç haddi aşılmış durumda" ifadelerini kullandı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tüm yatırım araçları ücretsiz aynı dijital platformda
İŞ-YAŞAM Yatırım araçları aynı çatıda, ücretsiz
İşCep 15'inci yılında 11.5 milyon kullanıcıya ulaştı
İŞ-YAŞAM 15 yılda 11.5 milyon kullanıcı!  
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAM Yusufeli Barajı açıldı
OECD Türkiye ekonomisinde büyüme bekliyor
İŞ-YAŞAM OECD Türkiye ekonomisinde büyüme bekliyor
Koç-Yönder’den Anıtkabir ziyareti
İŞ-YAŞAM Koç-Yönder’den Anıtkabir ziyareti
VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi
İŞ-YAŞAM VakıfBank sendikasyon kredisini yeniledi
Tüketici güveni 1 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Tüketici güveni 1 yılın zirvesinde
Putin batılı ülkeleri suçladı
İŞ-YAŞAM Putin batılı ülkeleri suçladı
Dijital reklamcılığın en iyileri belirlenecek
İŞ-YAŞAM Dijital reklamcılığın en iyileri belirlenecek
Sanica Isı halka arzına 11 kat talep geldi
İŞ-YAŞAM İsveç fonu Sanica hissesi aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.