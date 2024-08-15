İBB metrobüs beyaz yol çalışması ne zaman bitecek? D-100 Karayolu Kadıköy istikameti açık mı?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 14 Ağustos tarihinde, Avcılar İBB Sosyal Tesisleri durağıyla Yenibosna metrobüs durağı arasında beyaz yol çalışması başlattı. Metrobüs hattındaki asfalt kaplama yolun, özel reçeteli beton yolla değiştirilmesi amaçlanıyor. Peki, İBB metrobüs beyaz yol çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar ile Yenibosna arasındaki metrobüs duraklarında 'beyaz yol çalışması' başlattı. Bu kapsamda D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar ve kapanan yollar özellikle sabah saatlerinde trafiği daha da yoğunlaştırırken, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oluyor. Peki, beyaz yol çalışması ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
İBB BEYAZ YOL ÇALIŞMASI HANGİ GÜZERGÂHLAR ARASINDA?
Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri durağıyla, Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması başlatıldı. 45 gün sürmesi planlanan çalışmalarda D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde 1 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar boyunca 2 şeritten verilecek. Çalışma olduğuna dair bilgiler, metrobüslerin yanı sıra duraklarda anons ve duyurularla yolculara hatırlatılacak. Yolcular, duraklarda yönlendirme tabelaları ve iletişim ekiplerinin yardımıyla yönlendirilecek.
İSTANBUL BEYAZ YOL ÇALIŞMASI NE ZAMAN BİTİYOR?
"Beyaz Yol" çalışması 14 Ağustos Pazartesi günü başladı ve çalışmaların 45 gün sürmesi bekleniyor. Yani çalışmaların, 28 Eylül civarında sona ermesi bekleniyor.
İBB BEYAZ YOL ÇALIŞMASININ AMACI NEDİR?
45 gün boyunca devam edecek çalışmalar kapsamında metrobüs hattındaki asfalt kaplama yol, özel reçeteli beton yolla değiştirilecek. Yoldaki dezenformasyonun önüne geçilmesinin hedeflendiği çalışmayla, yol bakım masraflarının asgari oranda düşürülmesi planlanıyor. 20 yılın üzerinde dayanım gücüne sahip olduğu hesaplanan "Beyaz Yol" çalışmasıyla metrobüs yolunda daha konforlu seyahat imkânı sunulması da hedefler arasında.