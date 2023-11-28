Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İBB'nin 2024 yılı bütçesi Meclis'te

        İBB'nin 2024 yılı bütçesi Meclis'te

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2024 yılı toplam bütçe gelirlerini 178 milyar 500 milyon lira, toplam bütçe giderlerini ise 213 milyar 500 milyon lira olarak tasarladıklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 19:57 Güncelleme: 28.11.2023 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        İBB'nin 2024 yılı bütçesi Meclis'te
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBB Meclisi'nin kasım ayı yedinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okulun başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında yapıldı.

        İBB'nin 2024 yılı bütçesini sunan İmamoğlu, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Bütçeye ilişkin özet bilgiler paylaşan İmamoğlu, şunları aktardı:

        "Toplam bütçe gelirlerimizi 178 milyar 500 milyon lira, toplam bütçe giderlerimizi 213 milyar 500 milyon lira olarak tasarladık. Dolayısıyla 2024 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 35 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunun 15 milyar lirasını nakit ve eurobond mevcudumuzdan karşılayacağız. 20 milyar lirasını ise borçlanmayla finanse etmeyi planlıyoruz.

        REKLAM

        İSKİ ve İETT dahil 2024 yılı konsolide bütçemiz 294 milyar lira, iştirak şirketlerimizin 2024 yılı bütçesi ise 222 milyar lira olacak. Dolayısıyla toplam konsolide bütçemiz 516 milyar liraya ulaşacak. 2024 yılında iştiraklerimiz dahil yatırıma 145 milyar lira ayırdık. Böylece Türkiye’de yerel yönetimler eliyle yapılacak bütün yatırımların dörtte birini tek başımıza İstanbul olarak yine biz yapacağız."

        İmamoğlu, 2024 bütçelerinde de en büyük kalemin yatırım harcamaları olacağını belirterek, göreve geldiklerinden bu yana 47,3 kilometre metro hattının yapımını tamamladıklarını bildirdi.

        Ekrem İmamoğlu, 2024'te Mart ayının sonuna kadar Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattının Çekmeköy-Samandra arasındaki 6,5 kilometrelik kısmı ile

        Ataköy-İkitelli Metro Hattının Bahariye-Ataköy arasındaki 11,3 kilometrelik bölümünü tamamlayacaklarını belirtti.

        Toplam 17,8 kilometrelik yeni metro hattını görev sürelerince hizmete açacaklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla ilk dönemimizde 65,1 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşasını tamamlayarak hizmete açmış oluyoruz. Bu da yıllık ortalama 13 kilometreye tekabül ediyor. Gururla ifade ediyorum ki bizden önceki 25 yılın ortalamasının 4 katından daha fazla metro hattını her yıl İstanbul’a kazandırdık. Bu atılım sayesinde bugün İstanbul’un toplu ulaşımında yolculuk sayıları bakımından raylı sistemlerin payını yüzde 35den yüzde 42ye çıkardık."

        İmamoğlu, 2024 yılı bütçesinde raylı sistem yatırımlarını bu yıla kıyasla yüzde 55 artırarak, 33 milyar 338 milyon lira kaynak ayıracaklarını aktardı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubattaki meydana gelen depremlerde İBBnin bölgede yürüttüğü faaliyetlere değinen İmamoğlu, bütçede deprem alanındaki çalışmalar için 10 milyar 623 milyon lira kaynak ayırdıklarını kaydetti.

        İmamoğlu, "İBB Miras" ekiplerince yürütülen çalışmalarla 180 çeşme, 420 tarihi hazire, 13 tarihi türbe ve 18 anıtın aralarında yer aldığı toplam 680 kültür varlığında bakım ve onarımın yapıldığını sözlerine ekledi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Bir aileyi yok eden "sollama"
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Anne babalar yapay zekaya dikkat!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Arda Turan ile Seçil Erzan'ın tam konuşma metni!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Galatasaray, Manchester United'ı ağırlayacak
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Kuzey Kore'de 67 yıl sonra bir ilk
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        Fenerbahçe'de kadro şekilleniyor
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den açıklama geldi! İşte baraj doluluk oranı!
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Avustralya'da yasaklanıyor
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e ziyaret
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?