İBB'nin malzeme deposunda yangın
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Kartal'daki malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü
Giriş: 17.12.2023 - 04:26 Güncelleme: 17.12.2023 - 04:26
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kartal'daki ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkedeki malzeme ikmal deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.