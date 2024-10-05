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        Haberler Gündem İstanbul İBB'nin "Sahipsiz Hayvanlar Yol Haritası" planı belli oldu | Son dakika haberleri

        İBB'nin "Sahipsiz Hayvanlar Yol Haritası" planı belli oldu

        Sahipsiz hayvanlara dair yol haritasındaki detayları paylaşan Ekrem İmamoğlu, barındırma kapasitelerini 40 bine ulaştırmayı, yılda 50 bin, 2028'e kadar toplam 200 bin hayvanı kısırlaştırmayı, yılda 5 bin hayvanı ise sahiplendirmeyi hedeflediklerini anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 09:35 Güncelleme: 05.10.2024 - 09:35
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        İBB'nin sahipsiz sokak hayvanları planı
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sokak hayvanları sorununa ilişkin "Sahipsiz Hayvanlar Yol Haritası" lansman toplantısı düzenledi.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantıda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü olduğuna dikkati çekerek, bu konudaki aksiyon planlarını konuşmak üzere toplandıklarını söyledi.

        İmamoğlu, yanlış bulsalar da yayınlanan kanunu görmezden gelemeyeceklerini belirterek, "Bizler kamu idarecisiyiz. Çözüm bulmak ve hep birlikte vicdanları rahatsız eden ne varsa bu konuda tedbir almakla da yükümlüyüz." dedi.

        Bu süreçle ilgili stratejik yaklaşımlarını 5 başlıkta özetleyen İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

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        "Bu süreçte tek bir sokak hayvanının bile uyutulmasına asla izin vermeyeceğiz. İBB olarak elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek kısırlaştırma, aşılama ve barınma imkanlarını geliştireceğiz ve 16 milyon insanımızın da huzurunu sağlayacağız. İlçe belediyelerini sürece daha fazla dahil ederek sokak hayvanlarının tedavi, korunma ve barınma alanlarını hep birlikte geliştireceğiz. Sokak hayvanları için sürdürülebilir şekilde sahiplendirme ve yaşatma imkanlarını genişleteceğiz."

        Türkiye'de 4 milyon civarında sahipsiz köpek olduğunun varsayıldığını dile getiren İmamoğlu, mevcut 322 bakımevinin 105 bin kapasiteye sahip olduğunu, kalan 3 milyon 900 bin köpeği barındırmak için yüksek kapasiteli yaklaşık 2 bin bakımevine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

        Sahipsiz hayvanlara dair yol haritasındaki detayları paylaşan İmamoğlu, barındırma kapasitelerini 40 bine ulaştırmayı, yılda 50 bin, 2028'e kadar toplam 200 bin hayvanı kısırlaştırmayı, yılda 5 bin hayvanı ise sahiplendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

        İBB Hayvanları Koruma Konseyi kuracaklarını belirten İmamoğlu, ekim sonuna kadar faaliyete geçirmeyi planladıkları konseyde; ilgili bakanlıklar, valilik ve il müdürlükleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, veteriner fakülteleri, veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri, ilçe belediyeleri veterinerlik birimleri, veteriner hekimler odası, sokak hayvanlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları, hayvanseverler, çevre il belediyeleri ve ilgili kurumları, muhtarlıklar, barolar, diğer sivil toplum kuruluşları ve hayvan sahiplerinin yer alacağını dile getirdi.

        İmamoğlu, meselenin herkesin meselesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

        "İBB ve ilçe belediyelerimizin tüm kamusal gücüne ilaveten bakımevi genişletilmesi ve yenilenmesi, mama ihtiyacının ve veterinerlik hizmetlerinin karşılanması amacıyla farklı arayışları ortaya koymaya devam edeceğiz. İBB'ye ait İstanbul Vakfı üzerinden 'Hepimize Yer Var' fonu kuracağız. Hayata geçireceğimiz 'Hayvan Dostu Şirket Sertifikası Programı' da kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin hayvan refahına yönlendirilmesini sağlayarak, sorunun çözümünde ortak paydaş haline gelecek. Bu program özel sektörün bu alandaki potansiyelini de harekete geçirecek."

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