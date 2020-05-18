İBB'nin Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı yarın hizmete giriyor

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'na Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilecek.

İBB Alo Psiko-Sosyal Destek Hattı Koordinatörü Uzman Psikolog Kevser Kurt, hizmetin öğrencilere ve ailelerine destek olmak amacıyla başlatıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerin sınava yönelik kaygı düzeylerini azaltmak, davranışsal, duygusal, zihinsel süreçlerini anlamlandırmalarına, problem çözme ve baş etme becerilerini güçlendirmelerine yardım etmek önemlidir. Bu çerçevede, İBB olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek amacıyla Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek Hattı'nı hayata geçirdik. Psikolojik Danışma Hattımızın üzerine yapılandırdık. Danışanlarımız, 0 212 449 49 00 numaralı hattımızdan 4'ü tuşladıklarında, Sınava Yönelik Psiko-Sosyal Destek için yönlendirilecek."

Kurt, sınava hazırlık sürecinin aile sistemini sosyo-ekonomik ve psikolojik açıdan etkilediğini, Kovid-19 salgınının barındırdığı belirsizliklerin etkiyi artırdığını kaydederek, bu etkileri şöyle açıkladı:

"Lise ve üniversite sınavlarının, bireylerin geleceğinin neredeyse tek belirleyicisi olarak görülmesi, hem birey hem de ailesi için zorlukları misliyle artırmaktadır. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 salgını, barındırdığı belirsizliklerle bu zorlukları katlamıştır. Kovid-19 sebebiyle eğitim-öğretime online devam edilmesi, öğrencilerin oluşturdukları rutinin bozulması, hazırlık kurslarının kapatılması, sınav konularında ve tarihinde yaşanan değişiklikler öğrenci ve ailesinde kaygı düzeyini arttırmış ve paniğe sebep olmuştur."

Bireylerin mesleğe geçiş sürecine kadar olan dönemde, en belirleyici faktörün sınavlar olduğuna değinen Kurt, sınavlarda gösterilen performansın, bireyin şimdi ve gelecekteki mutluluğunu belirleyen en büyük etken olarak görüldüğünü, bu nedenle girdiği sınavlarda başarı gösteren bireyin kendine güveninin artığını, çevresindeki insanlardan olumlu geri bildirimler aldığını anlattı.

Kevser Kurt, 25 Mart'ta faaliyete başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Psikolojik Danışma Hattı'nın bireysel danışmanlık, özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik danışmanlık ve sağlık çalışanlarına gönüllü koçluk hizmeti verdiğini, her alan için, alanında uzman psikolog, klinik psikolog ve psikolojik danışmanların görev yaptığını aktardı.

İstanbul dışından da başvuru aldıklarını ifade eden Kurt, bugüne dek 77 il ve 3 ülkeden, 7 bin 528 danışana hizmet verildiğini kaydetti.