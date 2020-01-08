İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni yılın ilk turnesinde Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında Hayal-i Temsil oyunuyla Bakırköy seyircisinin karşısına çıkıyor.
Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyun, 9, 10, 11 Ocak 2020 tarihlerinde saat 20.30’da Bakırköy Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi’nde olacak.
HAYAL-İ TEMSİL
Eski makyör Dikran Efendi'nin; hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı; sahnenin "ilk kadın"ları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i; çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor.
Oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor.
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