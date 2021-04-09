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İBB Şehir Tiyatroları Spotify'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini Spotify’da online olarak yayınlamaya başlıyor.

İBB Şehir Tiyatroları Spotify'da

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kültür-sanat etkinliklerini Spotify’da online olarak yayınlamaya başlıyor. Sanatseverler Spotify’daİstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın güncel oyunlarından bölümler, yönetmenlerinin ve oyuncularının söyleşileri vb. pek çok etkinliği dinleyebilecek.

Nisan ayında Şehir Tiyatroları Spotify hesabından sanatseverlerle buluşacak programlar şunlar:

9 Nisan Cuma günü Leyla Nazlı’nın yazdığı “Kısraklı Kadın’dan bir bölüm, sonrasında Onur Demircan’ın oyunun yönetmeni Lerzan Pamir ile yaptığı söyleşi...

16 Nisan Cuma günü Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği “Geçit” oyunundan bir bölüm...

23 Nisan Cuma günü Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği “Melek” oyunundan bir bölüm...

30 Nisan Cuma günü Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu’nun yönettiği “Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık” oyunundan bir bölüm...

Kısraklı Kadın

Londra’da bir hastanede bebek bekleyen bir kadının rüya ile gerçek, terkettigi Anadolu topraklarıyla Batı arasında bocalamalarını, büyülü bir ortamda sunan oyun, daha önce İngiltere, Almanya, İsveç ve Hollanda’da sahnelendi. Şimdi ilk kez Türkiye’de.

Leyla Nazlı’nın yazdığı Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Elçin Atamgüç, Pervin Bağdat, Gökçer Genç, Eylül Soğukçay rol alıyor.

*

Geçit

Çıktıkları yolculukta dağ başında mola veren bir ağa ve maraba, saklandıkları yerden kontrol noktasını izlerler. İki kişi arasındaki ilişki aslında insanlığın varlığından beri mücadele ettiği mülkiyetçilik ve ezen-ezilenlerin hikâyesinin özeti gibidir.

Cem Düzova’nın yazdığı Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 farklı sanatçı ekibi yer alıyor. İlk ekipte Gürol Güngör ve Hasip Tuz, 2. ekipte Emre Narcı ve Müslüm Tamer rol alıyor.

*

Melek

Aktris Melek Kobra’nın günlüklerinden yola çıkılarak yazılan oyunda, kısacık bir ömre sığdırılan büyük aşk ve acılara tanıklık ederken, 1930’ların sanat hayatının içinde bir primadonnanın uyuşturucu bağımlılığı, hastalık, parasızlık ve yalnızlığa sürüklenişini izliyoruz.

Rüstem Ertuğ Altınay’ın yazdığı Jale Karabekir’in yönettiği oyunda Yeşim Koçak rol alıyor.

*

Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık

Oyun babalarını 12 Eylül’de kaybeden iki kız kardeşin birbirleriyle ve aileleriyle yaşadıkları çatışmaları, yakın tarihimizde yaşadığımız toplumsal travmalar çerçevesinde ele alıyor.

Şirin Gürbüz’ün yazdığı Emre Koyuncuoğlu’nun yönettiği oyunda Bora Seçkin, Can Alibeyoğlu, Ebru Üstüntaş, Hazal Uprak, Kamer Karabektaş, Kutay Kırşehirlioğlu, Radife Baltaoğlu rol alıyor

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