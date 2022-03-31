İBB, Talat Paşa Konağı devrini yargıya taşıyacak 0:00 / 0:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Kültür A.Ş. bünyesinde müzeler arasında yer alan tarihi Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. İBB Genel Sekreter Yarımcısı Mahir Polat, yapıların el değiştirmesine gerekçe gösterilen vakıflar kanunu ve belediye mülkiyetinden alınan yapılarla ilgili dün Yerebatan Sarnıcı'nın önünde açıklama yaptı.

Vakıflar Kanunu'nun mülkleri İBB'den alacak yapıya ve ruha sahip olmadığını söyleyen Polat, uygulamanın tarihsel bilgiden yoksun olduğunu ifade etti. Polat, Kültür varlığı olması şartı aranmasına rağmen, yasaların yorumlanarak Yerebatan Sarnıcı giriş yapısı ve Talat Paşa Konağı'nın mahkeme kararı olmaksızın tapu müdürlüğüyle, Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasındaki yazışmayla İBB'den alındığını açıkladı.

'BENZER BİR İHTİMAL ORTAYA ÇIKTI'

Uzun süredir devam eden restorasyon çalışmasıyla ayakta tutmaya çalışılan Yerebatan Sarnıcı ile ilgili de benzer bir ihtimalin ortaya çıktığını belirten Polat, "Kararnamenin neyi hedeflediği ve kapsadığını bilmek mümkün değil. Ama şunu söyleyebiliriz ki, artık İBB'nin diğer kamu kuruluşlarının elindeki bütün müzeler ani bir kararla devredilebilir durumdadır" diye konuştu.

'YEREBATAN MİLLİ SARAYLAR KAPSAMINDA DEĞİLDİR'

İstanbul'da sıklıkla Yerebatan'ın 'saray' olarak anıldığını hatırlatan Polat, "Kültür alanını yöneten dostlarımıza buradan çağrımızdır. Sarnıçla sarayı karıştırmasınlar. Bunun gerçek adı Yerebatan Sarnıcı'dır. Bizanslılar devrinde yapılmıştır. Dolayısıyla milli sarayların kapsamına alınacak bir statüde değildir. Umarım böyle bir tasarruf ve böyle bir uygulama olmayacaktır" dedi.

'TEKRAR MÜLKÜMÜZE İADESİ İSTENECEK'

"Hukuki girişim olacak mı?" ve "Yerebatan Sarnıcı'nın işleyişi nasıl etkilenecek ve ziyaretçi girişi nasıl olacak?" şeklindeki sorular üzerine Polat, şunları söyledi:

"Biz restorasyon sürecimizde bu alanları kendi programımız içinde değerlendirmeye devam ediyoruz. Biz Yerebatan Sarnıcı'ndaki bu son gelişmenin süreci etkilememesini umuyoruz. Bu tıpkı Gezi Parkı, Galata Kulesi ve diğer örneklerde olduğu gibi haksız bir uygulama olduğundan tekrar mülkümüze iadesi istenecek. Uzun süreçli davalardır bunlar. Galata Kulesi gibi binanın bir vakıf tarafından yapılıp yapılmadığını ispat etmek çok kolay. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Henüz bilirkişilik raporları ve yerinde incelemeler gibi süreçler de devam ediyor. Ama hiç şüphemiz yok. Bu davaların tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tekrar mülklerini geri kazanmasıyla sonuçlanacak."