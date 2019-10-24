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HaberlerKültür-Sanat

İBB Tiyatroları'nın yönetmeni değişti

Süha Uygur'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevinden alınacağı yönündeki söylentiler gerçek çıktı. Uygur'un yerine Mehmet Ergen getirildi

Mehmet Ergen

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni değişti. Süha Uygur'un görevden alınacağı yönündeki söylentiler gerçek çıktı. Uygur 'un yerine Mehmet Ergen getirildi.

Dünyanın birçok ülkesinde oyunlar sahneleyen ve pek çok tiyatronun kurucusu olan Mehmet Ergen; Afife Jale, Time Out ve Peter Brook Empty Space ödüllerinin de sahibi. İstanbul doğumlu olan Mehmet Ergen, 30 yılı aşkın zamandır sanat hayatına Londra'da devam ediyordu. Sanatçı, Arcola Theatre, Grimeborn Opera Festival Battersea Arts Centre ve Southwark Playhouse tiyatrolarının kuruculuğunu, yapımcılığını ve genel sanat yönetmenliğini yaptı. BBC ve Royal Court Theatre'da jüri üyeliği ve metin danışmanlığı yapan Mehmet Ergen, Türkiye'de çalışmaya başladığı yıllarda Akbank Sanat bünyesinde Yeni Kuşak Tiyatro'nun kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini, Nilüfer Sanat Tiyatrosu'nun sanat yönetmenliğini, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı oyun yazarlığı projesi Oyun Yaz'ın kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini üstlendi.

Talimhane Tiyatrosu'nun da kuruculuğunu ve sanat yönetmenliğini yapan Ergen'in Türkiye'de sahnelediği oyunlar arasında 'Damdaki Kemancı', 'Gerçek' ve 'Önce Bir Boşluk Oldu Kalp Gidince Ama Şimdi İyi' de yer alıyor. İzmit Şehir Tiyatrosu, Eskişehir Şehir Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi ödenekli kurumların dışında BKM, Kenter Tiyatrosu ve Akbank Sanat, Mehmet Ergen'in oyunlarının sahnelendiği tiyatrolardan bazıları.

Yurt dışında da birçok oyun sahneleyen Ergen'in oyunları, izleyiciyle İngiltere'de New Wolsey Theatre, Quays Theatre, The Lowry, Marlowe Theatre, Grand Opera House, Alhambra Theatre, Oxford Playhouse, Liverpool Playhouse gibi prestijli sahnelerde buluştu. İrlanda'da Dublin Olympia Theatre ve Cork Opera House, Almanya'da Theater Un der Ruhr, Dortmund Theater, Hagen Theater, Ballroom Neusstrasse; İspanya'da International Alcala Theatre Festival de oyunlarının sahnelendiği tiyatrolar arasında yer alıyor. Ergen, bunların dışında İsveç, Belçika, Hollanda, İsrail ve Kanada'da da oyunlar sahneledi ve yapımcılık yaptı. Yönetmenliğinin yanı sıra birçok çağdaş ve klasik oyunu dilimize çeviren Mehmet Ergen, aynı zamanda yurtiçi ve yurtdışında birçok üniversitede eğitmenlik yaptı.

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