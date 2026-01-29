Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem İBB ücretsiz ALES ve DGS kurs başvuruları sürüyor mu, ders saati ve içeriği nedir, kurs ne zamana kadar sürecek, ders nerede veriliyor?

        İBB ücretsiz ALES ve DGS kursu başvuruları sürüyor: İşte eğitim içeriği ve başvuru yerleri

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz DGS ve ALES kurslarını sürdürüyor. Başvuruların devam ettiği eğitim programında haftada 14 saat olmak üzere toplamda 364 saat ders veriliyor. 26 Haziran'a kadar sürecek kurslar Bakırköy, Fatih, Ümraniye ve Küçükçekmece'deki belirlenen lokasyonlarda yapılıyor. Peki, İBB ALES ve DGS kurslarına nasıl başvuru yapılır, kurs programı nasıl işliyor?

        Habertürk
        29.01.2026 - 17:13
        1

        İBB ücretsiz olarak verdiği ALES ve DGS kurslarına devam ediyor. 26 Haziran'a kadar sürecek program kapsamında haftada 14 saat olmak üzere, toplamda 364 saatlik ders işlenecek. Söz konusu kurslara başvurular devam ederken, öğrenciler, "https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/" web sitesi üzerinden başvuru yapabilir. İşte, İBB ALES-DGS kurs programı ve ders içeriği

        2

        İBB'DEN ÜCRETSİZ ALES VE DGS KURSU

        İBB, bu sene ilk kez ALES ve DGS hazırlık programı kapsamında ücretsiz kurslara başlıyor. Türkçe, sözel mantık, matematik ve sayısal mantık derslerinden oluşan programda toplam 364 saat ders verilecek.

        3

        İBB ALES VE DGS KURSU LOKASYONLARI

        İBB ALES ve DGS kursları, İBB Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi’ndeki, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’ndeki ve Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi’ndeki atölyeleri ile Küçükçekmece Filenin Sultanları Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek

        4

        İBB ALES VE DGS KURSUNA BAŞVURU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        İBB ALES ve DGS kurs başvuruları 15 Aralık itibarıyla https://dersatolyeleri.ibb.istanbul/ üzerinden alınmaya başladı ve Ocak 2026 itibarıyla kayıtlar sürüyor.

        İBB ALES VE DGS KURSU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        İBB ÜCRETSİZ ALES VE DGS KURS PROGRAMI

        İBB Ders Atölyeleri bünyesinde ilk kez başlayacak olan ALES ve DGS hazırlık programlarında öğrenciler, Türkçe ve sözel mantık ile matematik ve sayısal mantık alanlarında eğitim alacak. Dersler, hafta içi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kursun yoğun içeriği sayesinde öğrenciler hem ihtiyaç duydukları derslerde gelişme kaydedebilecek hem de soru çözümleriyle sınav pratiği kazanacak.

        Kurslarda sınıf içi konu anlatımının yanı sıra farklı soru çözüm teknikleri gibi başarıyı doğrudan etkileyen alanlarda da öğrencilere katkı sağlanacak. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler 29 Aralık’ta başlayıp 26 Haziran 2026’da sona erecek ve toplamda 364 saatlik bir programı kapsayacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
