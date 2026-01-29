İBB ÜCRETSİZ ALES VE DGS KURS PROGRAMI

İBB Ders Atölyeleri bünyesinde ilk kez başlayacak olan ALES ve DGS hazırlık programlarında öğrenciler, Türkçe ve sözel mantık ile matematik ve sayısal mantık alanlarında eğitim alacak. Dersler, hafta içi 10.00 ve 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kursun yoğun içeriği sayesinde öğrenciler hem ihtiyaç duydukları derslerde gelişme kaydedebilecek hem de soru çözümleriyle sınav pratiği kazanacak.

Kurslarda sınıf içi konu anlatımının yanı sıra farklı soru çözüm teknikleri gibi başarıyı doğrudan etkileyen alanlarda da öğrencilere katkı sağlanacak. Alanında uzman eğitimciler tarafından verilecek dersler 29 Aralık’ta başlayıp 26 Haziran 2026’da sona erecek ve toplamda 364 saatlik bir programı kapsayacak.