İBB, metro için 75 milyon Euro kredi aldı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası- EBRD), Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattı projesinde 75 milyon avroluk ek kredi aldı.

Sarıyer Beyaz Köşk'teki kredi göndermede yetiştirmende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, doğa dostu, metro ve hızlı bir toplu taşıma yöntemi olan ciddi bir yatırım sürecinden geçecek.

İstanbul'un bugün dünyada aynı zamanda en çok metro inşa eden şehri olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"önceden de bu hat için yine EBRD, Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Societe General'in dahil olduğu olmaktan 175 milyon avroluk bir kredi daha almıştık. 27 Ağustos 2019'da finansman finansmanı tamamlanmıştı. Şu bir hattımızda çok şey olacaktı.

İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattını 2024 yılında açmayı planladıklarını belirtti.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Genel Müdürü Nandita Parshad da İstanbul'u yeni projeleriyle kazananlar dört gözle beklediklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ile Parshad, aracılığıyla İBB ve EBRD için ek kredi protokolünü gerçekleştirdi.