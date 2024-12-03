İBB yeni uygulama tabanlı taksilerin tasarımı için anket başlattı! Sonuçlar 31 Aralık'ta!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan taksi tasarım anketinde oy verme süreci devam ediyor. Uygulama tabanlı 2 bin 500 taksinin tasarımını İstanbul halkı seçecek ve sonuçlar 31 Aralık'ta açıklanacak. İşte, yeni taksiler ve olası tasarımları...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan taksi tasarımı anketi devam ediyor. Yakın bir zamanda İstanbul trafiğine çıkarılması planlanan uygulama tabanlı sarı taksilerin tasarımını İstanbul halkı seçecek. 31 Aralık'ta sonuçları açıklanacak ankete 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden oy verilebiliyor. İşte, yeni taksi tasarımları...
UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?
- Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,
- Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,
- Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,
- Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.
- Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.
- Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.
İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ