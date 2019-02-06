İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığınca düzenlenen "Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi" projesi sona erdi.

AA'nın haberine göre öğrenciler, kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, toplumun bir üyesi olma bilincinin aşılanması, iş birliği ve dayanışmanın öğretilmesi amacıyla, 300 seansta 129 farklı tiyatro oyunuyla ücretsiz olarak buluşturuldu.

"Rafadan Tayfa", "Minyonlar", "Hapşuu" gibi çizgi film karakterlerin de yer aldığı etkinlikler, Başakşehir'den Şile'ye, Kartal’dan Güngören'e kadar İstanbul genelinde 105 bin 388 öğrenciye ulaştı.

İBB Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, etkinliği çocuklar için bir yarıyıl tatili hediyesi olarak düşündüklerini söyledi.

Çocukların dijital dünyayla çok yakından ilişkili olduklarına işaret eden Duran, "Biz bu tatilde onları dijital dünyadan bir miktar kopartarak gerçek dünyaya getirelim ve kültür sanatla buluşturalım istedik.

Aslında bakarsanız 1 Ekim-31 Mayıs arasında kültür sezonumuz boyunca da her hafta sonu çocuklarımıza ücretsiz oyun sergiliyoruz zaten. Bu konuda yoğun ilgi var. Bu sezon 50'den fazla tiyatro grubuyla çalışıyoruz ama '15 tatilde 70 tiyatro grubuyla anlaştık." ifadelerini kullandı.

Duran, etkinliklere beklenenin üzerinde bir ilgi olduğunu, ek seanslar açmak zorunda kaldıklarını belirterek, sonraki sezonlarda gösterimleri artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

OYUNLAR PEDAGOG DENETİMİNDEN GEÇİYOR

Oyunların hepsinin pedagoglar tarafından incelendikten sonra kültür merkezlerinde gösterildiği bilgisini veren Rıdvan Duran, çocukları kültürle buluşturmanın yanı sıra oyunlar aracılığıyla onlara eğitim de verdiklerini aktardı.

Duran, etkinlikte tiyatronun dışında programların da yer aldığına dikkati çekerek, "Tuzla'daki kültür merkezimizde çocukların el becerilerini, yeteneklerini geliştirmek için interaktif kukla eğitimi verdirdik. Buna da çok güzel ilgi oldu. Tabii onun imkanları biraz kısıtlı olduğu için tek kültür merkezinde verebildik. İnşallah usta sayısı arttıkça biz bunu diğer kültür merkezlerimize de yayacağız." diye konuştu.

Kültür sanata olan ilginin çocukluk çağında başlaması gerektiğini vurgulayan Duran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz onun için çocuklarımızı bu tür kültür sanat aktiviteleriyle buluşturmayı önemsiyoruz. Her hafta sonu çocuklarımıza zaten bu eğitimi verdiriyoruz ve çocuklarımızı ücretsiz tiyatrolarla buluşturuyoruz. '15 tatilde bunu yoğun bir şekilde yaptık. Eğitim ufak yaştan başlıyor, kültür sanat eğitimi de çok ufak yaştan başlıyor. Belki bu çocuklar içerisinden çok iyi tiyatrocular, çok iyi kültür sanat insanları çıkacak. Bunları birebir yaşamaları önemliydi, '15 tatilde bunu başardığımıza inanıyoruz."

İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde sahnelenen çocuk oyunları, mayıs sonuna kadar, hafta sonu ücretsiz olarak sahnelenmeye devam edecek.