İBB'ye rögar kapaklı tepki

AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, Ticaret ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerinin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü oturuma katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, konuşması sırasında kürsüden rögar kapağı gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2023 Sayıştay raporlarına değinen Yıldırım, "İETT hakkında 44 usulsüzlük tespit edilmiş yani 'usulsüzlük' diye yumuşatıyorum, aslında yolsuzluk var içerisinde. 22 adet İSKİ olmak üzere 220 konu başlığında usulsüzlük tespit edilmiştir." diye konuştu.

Yıldırım, Sayıştay raporlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla ilgili tespitlerin de yer aldığını dile getirerek, "Sayıştay, 1137 tane aracı bulamamış. Burada Sayıştay'ın hata yaptığını düşünüyorum. Araç sayısı 1137 değil, 1136'dır. Çünkü araçlardan biri Sayın Gökhan Günaydın'da." dedi.

Bir eliyle rögar kapağını diğer eliyle Sayıştay raporlarını tutan Yıldırım, "Evet, buraya kapak getirdim. Kapak budur, bu rögar kapağı. Biliyorsunuz, rögar kapağı metrobüs kapısını kırarak insanımızın yaralanmasına sebep oldu. Bu da biliyorsunuz, Sayıştay'ın raporu. Bu, aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve CHP belediyeciliğinin beceriksizliğinin, iş bilmezliğinin resmidir. Resim buradadır, kapak buradadır." ifadelerini kullandı.