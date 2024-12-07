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        Haberler Bilgi Gündem İBB yeni sarı taksi anketine nereden oy verilir, tasarım seçenekleri neler, anket sonucu ne zaman açıklanır?

        İBB yeni uygulama tabanlı taksilerin tasarımı için anket başlattı! Sonuçlar 31 Aralık'ta!

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni nesil sarı taksilerin tasarımı için İstanbulluların görüşlerine başvuruyor. Uygulama tabanlı taksilerin dış görünümüne karar vermek amacıyla düzenlenen anket, İstanbul Senin uygulaması üzerinden erişime açık. 31 Aralık'a kadar sürecek olan ankette en çok oyu alan tasarım, İstanbul sokaklarında yerini alacak. İşte oylamaya sunulan seçenekler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 09:46 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:46
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sarı taksi tasarımları için düzenlediği anket devam ediyor. İstanbul trafiğinde hizmet verecek uygulama tabanlı taksilerin tasarımını belirlemek için İstanbulluların oylarına sunulan ankette son tarih 31 Aralık. Halk, tercihlerini İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapabiliyor. İşte İstanbul'un yeni yüzü olacak taksilerden tasarım detayları...

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        UYGULAMA TABANLI TAKSİ TAŞIMACILIĞI SİSTEMİ DETAYLARI NEDİR?

        - Uygulama kapsamında taksiler yalnızca İBB lisanslı dijital taksi çağırma uygulamaları ve bu sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alabilecek,

        - Bu taksiler yol üzerinden yolcu alamayacak,

        - Ödemeler kredi kartları ve İstanbulkart ile yapılacak,

        - Yeni taksilerin diğerlerinden ayırt edilmesi için farklı bir tasarıma gidilecek. Araçlar yine sarı renkte olsa da yeni taksiler ‘T’ plaka taşıyacak, taksimetre bulunduracak ve tepe lambaları olmayacak.

        - Uygulamada taksi esnafından komisyon alınacak, yolculardan ise herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak.

        - Ücretlendirme dijital ve kayıtlı olacak böylece İBB tarafından denetlenebilecek.

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        İBB TARAFINDAN SUNULAN TASARIM SEÇENEKLERİ

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