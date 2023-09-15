İBB YURT SONUCU SORGULAMA: 2023 İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB YURT SONUCU SORGULAMA: 2023 İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İBB yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İBB yurt başvuru sonucunun açıklanmasıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yer alan yurtlarda konaklayacak öğrenciler belli olacak. Peki, İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonucu görüntüleme ekranı ile ilgili detaylar...

İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

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İBB AYLIK YURT ÜCRETİ KAÇ TL?

2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir. Öğrenciler yurtlarda kalmadığı dönemlerde ücret ödemesi yapmazlar.

Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.