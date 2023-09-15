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        Haberler Gündem İBB YURT SONUCU SORGULAMA: 2023 İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        İBB yurt başvuru sonuçları için geri sayım başladı. İBB yurt başvuruları online olarak https://yurt.ibb.istanbul adresi üzerinden 1 Eylül'e kadar alındı. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek son dakika 'İBB yurt sonuçları açıklandı' duyurusuna çevrildi. İşte, 2023 İBB yurt sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2023 - 14:05 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:05
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        İBB yurt sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İBB yurt başvuru sonucunun açıklanmasıyla İstanbul’un çeşitli ilçelerinde yer alan yurtlarda konaklayacak öğrenciler belli olacak. Peki, İBB yurt sonuçları açıklandı mı? İBB yurt başvuru sonucu görüntüleme ekranı ile ilgili detaylar...

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        İBB YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yurt başvuru sürecinde değerlendirme süreci başladı. İBB yurt sonuçları bugün (15 Eylül) tarihinde açıklanacak.

        İBB YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        İBB AYLIK YURT ÜCRETİ KAÇ TL?

        2023-2024 Akademik dönemi için aylık 1300 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir. Öğrenciler yurtlarda kalmadığı dönemlerde ücret ödemesi yapmazlar.

        Yurt ücretleri, her ayın en geç beşinci günü mesai bitimine kadar kurumun gösterdiği banka hesaplarına yatırılır. Banka dekontu Yurt Yönetimine teslim edilir.

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        İBB YURT KAYDI İÇİN GEREKLİ BELGELER

        YKS yerleştirme belgesi

        Transkript

        Öğrenci belgesi

        T.C. kimlik fotokopisi

        Tarihçeli yerleşim yeri (ikametgah) belgesi (Anne veya Baba adına alınmış)

        Anne gelir durumunu gösterir belge

        Baba gelir durumunu gösterir belge

        Anne veya baba adına alınmış vukuatlı aile nüfus kayıt örneği (E-Devlet üzerinden barkodlu, anne, baba, gösteren)

        Adli sicil/arşiv kaydı

        Kişisel sağlık beyan formu (E-Devlet)

        Devlet himayesinde yaşadığınızı gösterir ilgili kurum belgesi (beyan varsa)

        Mahkeme Uzaklaştırma Kararı ( Beyan Varsa)

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        Lise ve dengi öğrenimini Darüşşafaka Lisesinde tamamladığını gösterir ilgili kurum belgesi (Beyan varsa)

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde tamamladığını gösterir belge (Beyan varsa)

        Milli Sporcu Belgesi (beyan varsa)

        Engelli raporu (beyan varsa)

        Şehit Yakını veya gazi çocuğu olduğunu gösterir belge (beyan varsa)

        2 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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