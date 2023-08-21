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        Haberler Gündem İBB yurt ücretleri açıklandı! 2023 İBB üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler ve ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

        İBB yurt ücretleri açıklandı! İBB üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

        YKS üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü yurt başvuru ücretlerine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB yurt başvuruları 21 Ağustos'ta başlarken İBB yurt ücretleri de açıklandı. 27 Ağustos'a kadar sürecek olan başvuru işlemlerinin ardından asil ve yedek liste 11 Eylül'de İBB'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. İşte 2023-2024 İBB yurt kayıt ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 19:08
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        İBB üniversite yurt ücretleri belirlendi. İBB bünyesinde bulunan 8 kız yurdu ve 6 erkek yurdu başvuruları başlarken İBB üniversite kayıt ücretleri de açıklandı. Açıklamanın ardından "2023 İBB üniversite yurt başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler ve ücreti ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte 2023-2024 İBB yurt başvuru şartları ve ücretlerine ilişkin merak edilenler...

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        İBB YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuruları 21 Ağustos 2023 tarihinde başladı. Başvurular 27 Ağustos'ta sona erecek. Asil lise (kontenjan sayısı) ve yedek liste 11 Eylül'de https://www.ibb.istanbul internet sayfasından duyurulacak.

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        İBB YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İBB yurt başvuruları https://yurt.ibb.istanbul/ adresi üzerinden yapılıyor. Açılan ekran üzerinden 'başvuru yap' butonuna tıklayarak İstanbul Senin karekod uygulaması veya TC kimlik numarası yazılarak giriş yapılıyor. Gerekli sorulara yanıt verildikten sonra başvuru işlemleri kısa sürede tamamlanabiliyor.

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        İBB YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2023-2024 eğitim öğretim yılında Üniversite yurt ücreti aylık 1.300 TL olarak belirlendi.

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        İBB YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        T.C. vatandaşı olmak,

        Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        Öğrencinin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun İstanbul il sınırları içerisinde yer alması,

        Ailesinin (anne-baba) İstanbul il sınırları dışında ikamet ediyor olması.

        Taksirli suçlar hariç adli sicil/arşiv kaydı bulunmaması.

        Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

        Kamu personeli olmaması.

        Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

        Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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