Birçok farklı tatlı ve yemek tariflerinde kullanabileceğimiz incirin günde 1 adet tüketilmesi gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir. A, C, K, B vitaminleri ve potasyum,çinko, bakır ve magnezyum minerallerini barındıran incir, İbn-i Sina'nın reçetelerinde de yer alıyor.