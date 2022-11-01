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İbn-i Sina'nın reçetelerinde bile yer alıyor! Her gün 1 adet yiyenlerin Alzherimer riski azalıyor, kabızlık problemi çözülüyor!

Hastalıklarına ilaç tedavisinin yanında doğal yollarla da çözüm bulmak isteyen vatandaşlar, doğadan gelen şifaları araştırıyor. İbn-i Sina’nın Küçük Tıp Kanunu adlı eserinde yer alan bazı doğadan gelen ürünler, dertlere deva hastalıklara şifa oluyor.

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  • İbn-i Sina'nın reçetelerinde bile yer alıyor! Her gün 1 adet yiyenlerin Alzherimer riski azalıyor, kabızlık problemi çözülüyor!

    Birçok farklı tatlı ve yemek tariflerinde kullanabileceğimiz incirin günde 1 adet tüketilmesi gerektiği konusunda uzmanlar hemfikir. A, C, K, B vitaminleri ve potasyum,çinko, bakır ve magnezyum minerallerini barındıran incir, İbn-i Sina'nın reçetelerinde de yer alıyor.
  • İbn-i Sina'nın reçetelerinde bile yer alıyor! Her gün 1 adet yiyenlerin Alzherimer riski azalıyor, kabızlık problemi çözülüyor!

    İNCİRİN FAYDALARI NEDİR?

    İncirin bilinen faydaları şu şekildedir;

    Antioksidandır,

    Kanser hücrelerinin oluşumunu engeller,

    Saç köklerini besler,

    Sindirim problemlerini çözer,

    Kabızlığa iyi gelir,

    Hafızayı güçlendirir, Alzheimer riskini azaltır,

    Meme kanseri riskini düşürür,

    Kalp ve damar sağlığını korur,

    İskelet sistemine olumlu etkileri vardır,

    Cildi aydınlatır,

    Bronşite ve astıma iyi gelir,

    Yumırtalık sayısını azaltır,

    Erkeklerde sperm kalitesini artırır,

    Cildi korur.
  • İbn-i Sina'nın reçetelerinde bile yer alıyor! Her gün 1 adet yiyenlerin Alzherimer riski azalıyor, kabızlık problemi çözülüyor!

    İNCİRİN ZARARLARI VAR MI?

    Kuru incir içerisindeki yoğun fruktoz sebebiyle fazla tüketildiğinde karaciğer yağlanmasına neden olablir. Ne kadar faydalı olsa da aşırı tüketimde dost bakterileri öldürebilir. 

    **Alerjen ve hassas bünyesi olan kişiler doktora danışmadan kullanmamalıdır.**
  • İbn-i Sina'nın reçetelerinde bile yer alıyor! Her gün 1 adet yiyenlerin Alzherimer riski azalıyor, kabızlık problemi çözülüyor!

    İBN-İ SİNA İNCİR KÜRÜ

    Malzemeler

    250-300 gr organik kuru incir

    Yarım litrelik cam kavanoz

    Saf zeytinyağı

    Yapılışı: İncirleri yıkayın ve suyunu süzün. Doğradığınız incirleri yarım litrelik cam kavanozlara bastırın ve üzerini geçecek şekilde zeytinyağı koyun. Ağzını kapatarak 5 gün karanlık bir odada bekletin. Sabah aç karna tüketin.
  • İbn-i Sina'nın reçetelerinde bile yer alıyor! Her gün 1 adet yiyenlerin Alzherimer riski azalıyor, kabızlık problemi çözülüyor!

    İNCİR BESİN DEĞERİ

    100 Gr

    Karbonhidrat (g) - 19.18

    Protein (g) - 0.75

    Yağ (g) - 0.3

    Lif (g) - 2.9

    Kolesterol (mg) - 0

    Sodyum (mg) - 1

    Potasyum (mg) - 232

    Kalsiyum (mg) - 35

    Vitamin A (iu) - 142

    Vitamin C (mg) - 2

    Demir - 0.37

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