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İBO SHOW bu akşam yok mu? İBO SHOW neden yok? İBO SHOW yeni bölümü ne zaman?

İBO SHOW 8 Mayıs konukları bu hafta açıklanmamasıyla izleyiciler 'İBO SHOW bitti mi?' Sorusuna yanıt aramaya başladı. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sunuculuğunda her Cumartesi ekranlara gelen programın yeni bölümü yayınlanmayınca "İBO SHOW neden yok?" sorusu merak edildi. Peki, İBO SHOW neden yok? İBO SHOW yeni bölümü ne zaman? İşte ayrıntılar...

İBO SHOW bu akşam yok mu? İBO SHOW neden yok? İBO SHOW yeni bölümü ne zaman?

Star TV'de yayınlanan İbo Show programının yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan İbo Show ile ilgili olarak "İbo Show bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

İBO SHOW BU HAFTA YOK MU?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen İbo Show'un yeni bölümünün 8 Mayıs Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyordu. Star TV'de ekranlara gelen İbo Show yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Star TV yayın akışında İbo Show yerine yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike Yansımalar yayınlanacak.

İBO SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

İbo Show ekran macerasına kısa bir ara verdi. Kanaldan resmi açıklama gelmedi ancak 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi sebebiyle İbo Show bir eğlence programı olması nedeniyle yayınlanmayacağı düşünülüyor. İbo Show yerine yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike Yansımalar ekranda olacak.

İbo Show'un yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yani 15 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

İBO SHOW SON BÖLÜM KONUKLARI

İbo Show'un yayınlanan son bölümünde dev isimler bir araya gelmişti. İbo Show'a geçtiğimiz hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olmuştu.

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 En Güzel Bölüm
14.15 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)
17.45 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.45 Star Haber
20.00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar 'Yabancı Film'
23.00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar (Tekrar)
02.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
04.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

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