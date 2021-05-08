Star TV'de yayınlanan İbo Show programının yayın akışında yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışından çıkarılan İbo Show ile ilgili olarak "İbo Show bitti mi, neden yok?" soruları gündeme geldi. İşte konuya ilişkin detaylar...

İBO SHOW BU HAFTA YOK MU?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekranlara gelen İbo Show'un yeni bölümünün 8 Mayıs Cumartesi akşamı Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyordu. Star TV'de ekranlara gelen İbo Show yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Star TV yayın akışında İbo Show yerine yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike Yansımalar yayınlanacak.

İBO SHOW BU AKŞAM NEDEN YOK?

İbo Show ekran macerasına kısa bir ara verdi. Kanaldan resmi açıklama gelmedi ancak 8 Mayıs Cumartesi günü Kadir gecesi sebebiyle İbo Show bir eğlence programı olması nedeniyle yayınlanmayacağı düşünülüyor. İbo Show yerine yabancı sinema filmi Görevimiz Tehlike Yansımalar ekranda olacak.

İbo Show'un yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yani 15 Mayıs Cumartesi günü kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

İBO SHOW SON BÖLÜM KONUKLARI

İbo Show'un yayınlanan son bölümünde dev isimler bir araya gelmişti. İbo Show'a geçtiğimiz hafta Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar olmuştu.

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 En Güzel Bölüm

14.15 Menajerimi Ara 'Dizi' (Tekrar)

17.45 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.45 Star Haber

20.00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar 'Yabancı Film'

23.00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar (Tekrar)

02.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

04.20 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)