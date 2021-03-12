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İBO SHOW bu haftaki konukları belli oldu! İBO Show 13 Mart Cumartesi konukları

Uzun bir aranın ardından Star TV ekranlarında yeniden seyirciyle buluşmaya başlayan İbo Show'un 13 Mart Cumartesi konukları belli oldu. Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show'un bu haftaki konukları merak ediliyor. İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İBO Show'un bu haftaki konukları kim? İşte 13 Mart Cumartesi İBO Show konukları

İBO SHOW bu haftaki konukları belli oldu! İBO Show 13 Mart Cumartesi konukları

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu eğlence programı İbo Show her hafta cumartesi akşamı ekrana geliyor. İbrahim Tatlıses'in vurulmasıyla ekranlara ara veren İBO SHOW, bu sene STAR TV'de tekrar yayınlanmaya başladı. İbrahim Tatlıses'in sunduğu ve uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanmaya başlayan İbo Show'un konukları merak konusu oldu. İbo Show'un bu haftaki konukları kimler?

13 MART CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İbo Show'un bu haftaki konukları Nükhet Duru, Berkay, Suzan Kardeş, Volkan Severcan olacak.

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