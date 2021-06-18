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İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 19 Haziran 2021 İbo Show konukları isimleri

19 Haziran Cumartesi akşamı ekran gelecek olan İBO SHOW yeni bölüm konukları araştırılıyor. Star TV, İbo Show'un bu haftaki konuklarını açıkladı. Her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan İBO SHOW birbirinden renkli 6 ismi konuk edecek. İşte 19 Haziran Cumartesi İBO Show konukları isimleri...

İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 19 Haziran 2021 İbo Show konukları isimleri

Ekranların en uzun soluklu eğlence programı İbo Show, İbrahim Tatlıses'in geçirdiği korkunç kazanın ardından ekranlara veda etmişti. Bu yıl yeniden başlayan İbo Show her hafta cumartesi akşamı Star TV'de seyirciyle buluşuyor. İbo Show'un bu haftaki konukları merak konusu oldu. İşte İbo Show 19 Haziran konukları

19 HAZİRAN CUMARTESİ İBO SHOW'UN KONUKLARI KİM?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

İBO SHOW'un bu haftaki konukları Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Dilan Tatlıses, Savaş Özdemir ve Rubato olacak.

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