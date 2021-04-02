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İBO Show bu haftaki konukları kimler? - İşte 3 Nisan İBO Show konukları! - İBO Show ne zaman, saat kaçta?

İBO SHOW konukları araştırılıyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu fenomen eğlence programı İbo Show, Uzun bir aranın ardından Star TV ekranlarında yeniden seyirciyle buluşmaya başladı. Müzik dünyasından ve televizyon dünyasından yıldız isimleri konuk eden İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Peki, İBO SHOW bu haftaki konukları kim? İşte 3 Nisan Cumartesi İBO Show konukları

İBO Show bu haftaki konukları kimler? - İşte 3 Nisan İBO Show konukları! - İBO Show ne zaman, saat kaçta?

Televizyon ekranlarının fenomen eğlence programı İBO Show'un bu haftaki konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO SHOW'un konuk isimler merak ediliyordu. Peki İBO SHOW bu haftaki konukları kimler? 3 Nisan İbo Show konukları isimleri

3 NİSAN İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbo Show'un bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.

İBO SHOW NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, her hafta çok özel bölümlerle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.

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