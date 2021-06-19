Her hafta sosyal medyanın gündeminde oturan İbo Show araştırılıyor. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in sunduğu İBO Show bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Her hafta cumartesi akşamları birbirinden renkli konuklarla ekrana gelen İBO Show'un yayın saati merak konusu oldu. 19 Haziran Cumartesi akşamı İbo Show'a konuk olacak isimler Metin Şentürk, Güllü, Orhan Ölmez, Dilan Tatlıses, Savaş Özdemir ve Rubato olarak duyurulmuştu. İşte İBO SHOW yayın saati

İBO SHOW NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, her cumartesi saat 20.00’de Star’da.